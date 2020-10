Napoli: domani ministro Manfredi a Naples Shipping Week

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Domani alle ore 9, il ministro dell'Università e della Ricerca, Gaetano Manfredi, parteciperà alla Naples Shipping Week con una sessione incentrata sugli effetti della pandemia nel settore marittimo e portuale cui seguirà una riflessione sui risvolti del Covid-19 sui commerci internazionali e sulle rotte dei corridoi commerciali. Contemporaneamente il Comune di Napoli illustrerà le sinergie e i rapporti tra l'attività culturale e scientifica e lo sviluppo dell'economia del Mare con l'appuntamento La ricerca va in porto: arte, scienza ed economia del mare per la città e il territorio. La mattinata si concluderà con GNL Infrastructures & Logistics che vede il GNL come la soluzione per la riduzione di emissioni di zolfo e Co2". L'annuncio in una nota. (segue) (Ren)