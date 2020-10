Piemonte: Caucino, case popolari? Priorità alle ristrutturazioni (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'assessore ha poi fornito alcuni dati sulla situazione delle tre ATC del Piemonte: a dicembre 2019 le tre ATC gestivano complessivamente 50.779 alloggi (di cui 49.160 di edilizia sociale e 1.619 di altre tipologie), così suddivisi: Atc Nord 10.334 (9.960 di edilizia sociale), Atc Centrale 29.007 (28.013 di edilizia sociale), Atc Sud 11.438 (11.187 di edilizia sociale). Il giro d'affari complessivo delle Atc (in base alle entrate finanziarie del 208) ammontano a 297,6 milioni di euro e la gestione corrente di competenza è sostanzialmente in pareggio. La gestione di cassa invece risente delle morosità dei canoni che si riflettono sulla situazione dei residui, i quali hanno raggiunto importi rilevanti. Infine ha assicurato che i suoi uffici stanno verificando la situazione molto complessa su crediti e debiti reciproci tra Regione e Atc. Gli importi da ricostruire analiticamente (in base ai dati 2018) sono: Atc Nord 19.036.759, Atc Centro 37.757.965, Atc Sud 16.731.633. Il gettito dei canoni per l'esercizio 2018 ammonta complessivamente a 65,7 milioni di euro, con un incasso pari al 71% (46,8 milioni di euro). Alcuni consiglieri di maggioranza e di opposizione sono intervenuti per chiarimenti al termine dell'esposizione dell'assessore. (Rpi)