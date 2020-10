Napoli: sequestrato ristorante Reginella, 7 denunce per bancarotta fraudolenta

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Guardia di finanza di Napoli ha sequestrato il ristorante Reginella di Posillipo, sono state denunciate anche 7 persone per bancarotta fraudolenta. Insieme al ristorante sono sequestrati anche i conti correnti delle società. Le indagini coordinate dalla Terza Sezione della Procura della Repubblica di Napoli hanno fatto luce sul fallimento del Reginella. Gli amministratori, secondo le ricostruzioni di chi ha condotto le indagini, avrebbero usato una serie di prestanome per la gestione dell'attività, in realtà sempre condotta da loro. Scopo del raggiro la massimizzazione dei profitti e la sottrazione degli utili aziendali all'Erario. Il debito tributario calcolato è di 1,5 milioni di euro. (Ren)