Migranti: Lega Campania, il 3 ottobre delegazione a Catania a sostegno di Salvini

- Una delegazione campana, circa 50 persone, composta dai parlamentari, eurodeputati, consiglieri regionali, dirigenti locali e semplici militanti, partirà tra oggi e domani alla volta di Catania per partecipare alla tre giorni di eventi promossa dalla Lega a sostegno di Matteo Salvini, che comparirà davanti ai giudici sabato mattina per il caso Gregoretti. Lo ha fatto sapere in una nota la Lega Campania. Con aerei, treni e auto private i leghisti della Campania si ritroveranno in piazza Verga per sostenere il leader della Lega e ribadire che "processare un ministro della Repubblica italiana per le accuse 'di sequestro di persona' è quanto mai grottesco". Oggi in partenza per Catania il segretario regionale Nicola Molteni, domani sarà la volta dei deputati Pina Castiello e Gianluca Cantalamessa. Nella tarda mattina di venerdì si muoveranno anche i consiglieri regionali Severino Nappi e Gianpiero Zinzi con il senatore Pasquale Pepe. Nella serata di venerdì è fissato il primo appuntamento con i militanti da tutta Italia: una festa con i giovani, promossa dal deputato e coordinatore nazionale Luca Toccalini, per un brindisi con i neo eletti ai consigli regionali. L' appuntamento, per tutti i leghisti da tutta Italia è in piazza Giovanni Verga, ore 8.30, ricorda la nota, per accogliere con striscioni e applausi il senatore Salvini che alle 9 varcherà la soglia del Tribunale di Catania. In Campania intanto, per chi non potrà partire, verranno allestiti dei gazebo in tutte le province dove si potranno sottoscrivere, in segno di adesione e solidarietà all'ex ministro, dei moduli per ribadire che "le azioni del segratrio Salvini sono state richieste dai milioni di sostenitori che hanno votato la Lega nelle ultime politiche, il mood del prossimo giorni, soprattutto sui social sarà, #processateancheme".(Ren)