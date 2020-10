Napoli: Borrelli (Verdi), malattie da verificare, da de Magistris parole dure contro Anm

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Il sindaco di Napoli Luigi de Magistris si è scagliato duramente contro l'Anm, l'azienda dei trasporti partenopea. Secondo il primo cittadino, le assenze sarebbero un attacco criminale premeditato. Parole durissime quelle di de Magistris, che meritano approfondimento. Chiediamo che venga aperta al più presto un'indagine per verificare quanto detto dal sindaco: se avesse ragione ci troveremmo davanti ad un fatto di una gravità assoluta ai danni di tutti i cittadini. Vada assolutamente fatta chiarezza. C'è da dire che, come denunciamo da tempo, troppi dipendenti pubblici fanno i furbi con finte malattie a discapito dell'azienda e del servizio, che già è disastroso. Una vergogna che costringe i cittadini ad aspettare anche 30 minuti per una metropolitana o ore intere per un pullman. Siano aumentati i controlli e puniti duramente i furbetti". Lo ha detto Francesco Emilio Borrelli, consigliere regionale di Europa Verde. (Ren)