Umbria: Porzi (Pd), servono fondi ai territori per sostenere ricerca e innovazione

- “Il prossimo bilancio di Orizzonte Europa passerà da 77 a 80 miliardi di euro, nonostante la recessione del Regno Unito. L’obiettivo rimane quello di costruire una società più resiliente, lungimirante, verde e interconnessa anche attraverso gli investimenti in Ricerca e Innovazione”. Lo ha dichiarato il consigliere regionale del Partito democratico, Donatella Porzi, membro del comitato europeo delle regioni che, con la commissione Sedec, ha incontrato il Dg Ricerca e Innovazione della Commissione Europea, Jean-Eric Paquet per discutere del Quadro Finanziario Pluriennale e del ruolo degli Enti Locali nell’ambito del nono Programma Quadro. Porzi ha aggiunto: “È necessario colmare il divario di innovazione delle regioni d’Europa che accusano maggior ritardo puntando quindi ad attrarre sul livello territoriale i fondi europei in una integrazione sinergica come nel caso del fondi Sie e del Qfp”. (segue) (Ren)