Campania: Taglialatela (Campo Sud), Procura regionale Corte Conti acquisisce nuovi documenti su Covid hospital

- "Su richiesta della Procura regionale della Corte dei Conti che ha avviato una inchiesta sulle responsabilità contabili e patrimoniali in ordine alla realizzazione ed al mancato funzionamento degli ospedali Covid in Campania, questa mattina il presidente di Campo Sud, Marcello Taglialatela, ha depositato agli organi della magistratura contabile il testo dell'ultimo esposto presentato nei giorni scorsi alla Procura della Repubblica". L'annuncio in una nota: "La Corte dei Conti, da quanto si apprende dagli ambienti giudiziari, avrebbe già acquisito una notevole documentazione in ordine al danni erariali e patrimoniali realizzati dalla Regione Campania durante le fasi di gara relative agli ospedali Covid di Napoli, Salerno e Caserta". Taglialatela ha dichiarato: "Spero che entrambe le Procure facciano luce il prima possibile sul contenuto delle mie denunzie. La vicenda della truffa dei ventilatori polmonari rappresenta una ennesima vergogna per il presidente De Luca che si esibisce esclusivamente in inutili apparizioni televisive". (Ren)