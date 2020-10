Coronavirus: Cantalamessa (Lega), De Luca espone cittadini poveri e i malati a gravi difficoltà

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "De Luca non ha a cuore realmente la salute dei campani ed espone le fasce povere e in difficoltà, anche i cittadini affetti da patologie gravissime e sintomatiche, a rischi enormi", Lo ha affermato in una nota il deputato leghista Gianluca Cantalamessa: "Già a luglio era scoppiata la lite per i fondi ai centri privati tra Regione Campania e Asl Napoli 1. Adesso scopriamo che la regione Campania, in taluni casi, ha fatto scattare prima del previsto il blocco delle convenzioni: in altre parole si torna a pagare per visite cardiologiche, esami radiografici, esami del sangue e delle urine, medicina nucleare e radioterapia". Cantalamessa ha aggiunto: "Quanti sono gravemente ammalati, e quindi hanno un codice di esenzione per patologia, o quanti hanno un codice di esenzione per reddito, perché non possono permettersi le spese sanitarie, saranno costretti a pagare per le prestazioni sanitarie presso un centro convenzionato con le Asl". (segue) (Ren)