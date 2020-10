Sardegna: Anci, persa grande occasione di ammodernare sistema scolastico regionale (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per quanto riguarda la didattica a distanza, Deiana ha suggerito l'uso di strutture pubbliche nella disponibilità dei Comuni, sia per assicurare la continuità didattica degli studenti che per ridurre l'afflusso alle scuole, magari con meccanismi di turn over. Il presidente dell'Anci ha infine auspicato una "regia" istituzionale in grado di coordinare le azioni da svolgere in caso di lockdown locali perché, soprattutto nelle zone interne, "chiudere" un singolo paese che però ha frequenti relazioni con altri centri vicini ha poco senso. Ma la regia, ha avvertito, deve essere regionale: "Basta con i pro-consoli di Roma, la Sardegna deve avere uno scatto di orgoglio e non può più accettare di confrontarsi con chi non ascolta nessuna ragione". (segue) (Rsc)