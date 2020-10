Cdp: Garanzia Campania Bond, emessi nuovi slot minibond per 30,7 milioni da parte di 14 pmi del territorio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

Prosegue Garanzia Campania Bond, lo strumento di finanza innovativa promosso dalla Regione Campania tramite la società in house Sviluppo Campania, con l'emissione del terzo e quarto slot di minibond per complessivi 30,7 milioni di euro, realizzata da 14 pmi campane per finanziare i rispettivi programmi di sviluppo e crescita nel territorio regionale. Il programma, che prevede l'emissione di titoli obbligazionari per complessivi 148 milioni di euro, è stato avviato lo scorso 9 aprile con la prima emissione di Minibond per 21,5 milioni di euro da parte di otto pmi campane ed integrato da un secondo closing di 23,75 milioni di euro da parte di ulteriori dieci emittenti operative in Campania. Il portafoglio attuale, comprensivo dei titoli emessi nell'ambito del terzo e del quarto closing, è composto da minibond emessi da 32 pmi campane per un totale di 75,95 milioni di euro. Cassa depositi e prestiti (Cdp) e Mediocredito centrale hanno agito in qualità di anchor investor dell'operazione, sottoscrivendo il 50 per cento ciascuna dell'ammontare complessivo delle emissioni del programma. Il progetto Garanzia Campania Bond è coordinato dal Raggruppamento Temporaneo di Imprese costituito da Mediocredito Centrale e Fisg-Gruppo Banca Finint, che agisce in qualità di Arranger, supportato da Grimaldi Studio Legale e Elite, il private market del Gruppo London Stock Exchange che connette le imprese a diverse fonti di capitale per accelerarne la crescita. Per le pmi campane, lo strumento dei Bond è un'alternativa concreta al tradizionale canale bancario per finanziare investimenti e capitale circolante attraverso l'emissione di Minibond assistiti dalla garanzia di portafoglio di Sviluppo Campania, che ha ideato lo strumento per conto della Regione.Con i proventi dell'operazione, le pmi Amendola Srl, Bioitalia Srl, Cesare Attolini Spa, Ibim Srl, Insem Spa, Istituto Diagnostico Varelli Srl, Italced Spa, Magsistem Spa, Qualityagro Srl, Sacs Srl, Trade Coffee Srl, Ugm Spa, Viniexport Srl e Vrent Spa, finanzieranno programmi di sviluppo per la realizzazione di nuovi impianti, investimenti in macchinari e software e per la crescita dei rispettivi business, con l'obiettivo di espandere l'orizzonte delle loro attività commerciali, diversificando la produzione ed accelerando il processo di digitalizzazione. Il programma Garanzia Campania Bond prevede l'emissione di titoli obbligazionari da parte delle pmi per complessivi 148 milioni di euro, con una garanzia della Regione Campania pari al 25 per cento dell'importo totale. A tal fine la Regione, utilizzando le risorse del Por Fesr Regione Campania 2014-2020, ha stanziato 37 milioni di euro di cui 18,98 milioni già utilizzati con l'approvazione da parte di Sviluppo Campania dei provvedimenti di ammissione alla garanzia dei primi quattro slot di Minibond, come previsto dalla Delibera della Giunta Regionale n. 477/2018. Nei prossimi mesi si prevedono nuove emissioni fino a ulteriori 72,05 milioni di euro per rispondere al notevole interesse mostrato dalle imprese campane: sono, infatti, 124 le pmi che hanno presentato manifestazioni di interesse entro il 28 febbraio scorso, termine di chiusura previsto dall'Avviso per l'accesso allo strumento.