Napoli: Borrelli, 11enne suicida, cyberbullismo impone controlli serrati su web

"Il drammatico episodio registrato a Napoli, che ha visto un bambino di appena 11 anni togliersi la vita perché, come risulterebbe da un bigliettino lasciato ai genitori, afflitto da enormi stati di ansia e paura conferma la necessità di tutelare ancor di più i minori non solo nell'ambito familiare ma di fronte anche a tanti fattori esterni che ne possono compromettere la serenità. Bene fanno gli investigatori a concentrarsi anche sui pericoli del web che potrebbero aver causato quello stato d'animo così insostenibile per la vittima". Lo ha affermato in una nota il consigliere regionale dei Verdi Borrelli: "Voglio solo ricordare che i casi di cyberbullismo in Italia e in Campania sono più che raddoppiati in seguito al lockdown e che ci troviamo di fronte a fenomeni nuovi e inquietanti come quelli delle sfide sui social in giochi perversi che spingono al limite della sopportazione chi ci casca".