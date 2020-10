Emilia Romagna: Bonaccini, verso un ulteriore dimezzamento dell'area dei comuni colpiti dal sisma

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Si va verso una ulteriore riduzione del perimetro del cratere, l’area che comprende i comuni colpiti dal sisma. È, infatti, previsto un nuovo dimezzamento – oggi sono 30, rispetto ai 59 dopo le scosse del 2012 -, dopo il primo varato lo scorso anno. Segno che la ricostruzione privata è ormai alla fase finale, mentre si concentra soprattutto sui centri storici e il patrimonio storico e artistico lo sforzo di Regione e Comuni". Lo ha riferito la Regione Emilia Romagna. Il governatore Stefano Bonaccini ha dichiarato: ""Ci rimane l'ultimo miglio da percorrere e vogliamo accelerare. Per questo dobbiamo chiudere ciò che resta ancora da fare per completare la ricostruzione privata e mettere a fuoco quel che serve soprattutto per la parte pubblica, segnatamente quella storica e monumentale, arrivando in pochi mesi a un nuovo dimezzamento del cratere. Questo ci permetterà proprio di concentrare dove necessario gli sforzi, le risorse e il personale straordinario per gli ultimi interventi". (segue) (Ren)