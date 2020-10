Piemonte: Caucino, case popolari? Priorità alle ristrutturazioni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La priorità della Regione Piemonte è "il recupero, attraverso ristrutturazioni, del patrimonio immobiliare di case popolari. Innanzitutto intendiamo completare le operazioni di rendicontazione per verificare i residui utili da economie da usare per le ristrutturazioni. Il Defr vuole intervenire per rendere disponibili tutti gli alloggi sociali". Lo ha spiegato ieri l'assessore al Welfare, Chiara Caucino, che ha presentato in Commissione Urbanistica la parte di propria competenza per il Documento di programmazione economica e finanziaria (Defr) e l'informativa sulla situazione delle Agenzie territoriali per la casa del Piemonte. In ogni caso, l’Ente regionale resta impegnato con il proprio bilancio per la conclusione degli interventi del primo e secondo biennio del "Programma Casa - 10.000 alloggi entro il 2012" approvato dal Consiglio nel 2006 (riguardanti ERP, edilizia agevolata e interventi sperimentali di social housing). "Pur nella scarsità di risorse rispetto al fabbisogno - ha affermato l'assessore - le azioni da intraprendere si rivolgono a tre ambiti fondamentali: edilizia sovvenzionata e agevolata, provvedimenti statali, contributi alle famiglie per il sostegno alla locazione". L'assessore ha ricordato che l'intervento statale si è ridotto negli anni e che, come detto sopra, nel periodo 2014-2024 è prioritario occuparsi del recupero degli alloggi di edilizia residenziale pubblica. (segue) (Rpi)