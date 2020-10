Napoli: Laboccetta (Polo Sud), serve seria riflessione su "dopodemagistris"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Il mondo del civismo partenopeo e delle tante associazioni e movimenti culturali che operano nella città di Napoli deve cominciare ad incontrarsi per avviare in tempo utile una riflessione seria sul 'dopodemagistris'". Lo ha dichiarato in una nota l'ex deputato di Napoli Amedeo Laboccetta. "Occorre fare squadra e rete - ha proseguito il presidente di Polo Sud - Andare ad un confronto con le forze politiche lanciando una nuova e grande idea per la Capitale del Sud. Un grande progetto di modernizzazione e di trasformazione urbanistica di Napoli coinvolgendo i tanti professionisti indipendenti. Battere innanzitutto la rassegnazione e la rinuncia. Ridare alla politica il suo primato. E tutto questo riguarda sia la destra che la sinistra. Andiamo oltre!". (Ren)