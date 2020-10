Carceri: Palazzotto (Leu), fare chiarezza su presunti pestaggi a Santa Maria Capua Vetere (Ce)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Lo scorso 6 aprile, nel carcere di Santa Maria Capua Vetere (Ce), è accaduto qualcosa di spaventoso. Da un'inchiesta di Nello Trocchia pubblicata su Domani, apprendiamo che un contingente speciale di 300 agenti con volto coperti e armati di manganelli, provenienti anche da altri istituti, ha picchiato selvaggiamente decine di detenuti tra cui un disabile in sedia a rotelle". Lo ha affermato in una nota il parlamentare Leu Erasmo Palazzotto che ha proseguito: "Schiene sfregiate, manganellate, denti rotti, detenuti in ginocchio, contusioni gravi: le testimonianze di un ex detenuto e un video delle telecamere di sorveglianza confermerebbero gli agghiaccianti abusi inflitti". E ancora: "Nei giorni successivi al pestaggio, con il supporto dell'associazione Antigone e dei garanti dei detenuti della Campania e di Napoli, in decine hanno presentato denuncia. Ad oggi sarebbero 44 gli operatori carcerari indagati dalla Procura per tortura, violenza privata e abuso di autorità. Una vera e propria spedizione punitiva nata come probabile ritorsione a seguito delle proteste di marzo per le restrizioni introdotte nelle carceri a causa dell’emergenza da Covid-19". (segue) (Ren)