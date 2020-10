Cdp: Garanzia Campania Bond, emessi nuovi slot minibond per 30,7 milioni da parte di 14 pmi del territorio (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nunzio Tartaglia, responsabile divisione Cdp Imprese, ha dichiarato: "Questa emissione di un Basket Bond all'interno del programma Garanzia Campania Bond conferma l'assoluta validità dell'iniziativa a sostegno delle pmi campane, ancor di più in questo complicato contesto economico. Ricordo che lo strumento ha l'obiettivo di avvicinare le pmi campane al mercato dei capitali e di fornire alle imprese la possibilità di ottenere finanza a medio lungo termine attraverso un canale alternativo al classico canale bancario. La sua realizzazione è stata possibile attraverso una partnership innovativa tra soggetti pubblici e privati in uno spirito di grande collaborazione reciproca''. Andrea Miccio, responsabile Marketing e Finanza Innovativa di Mediocredito Centrale., ha aggiunto: "Dopo il successo delle prime due tranche di Basket Bond, l'emissione del terzo e quarto slot, per un ammontare di oltre 30 milioni di euro, conferma la validità del programma Garanzia Campania Bond e premia l'impegno a favore delle pmi, che rappresentano una delle realtà più dinamiche e produttive del territorio. L'obiettivo comune è quello di offrire alle imprese canali di finanziamento alternativo rispetto a quello bancario, in un'ottica di partnership e collaborazione virtuosa tra pubblico e privato. I risultati incoraggianti e molto positivi sono il segnale che attivando sinergie e progetti innovativi, si possono innescare meccanismi pieni di potenzialità di sviluppo e crescita anche in contesti complessi e in momenti molto critici come quello che stiamo vivendo". (segue) (Ren)