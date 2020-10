Carceri: Palazzotto (Leu), fare chiarezza su presunti pestaggi a Santa Maria Capua Vetere (Ce) (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Palazzotto ha aggiunto: "Siamo di fronte ad una grave sospensione dello Stato di Diritto ai danni di cittadini che si trovano sotto la custodia dello Stato che ha il dovere e l'obbligo di garantire la loro dignità e incolumità. Ho presentato un'interrogazione al ministro della Giustizia per sapere se fosse a conoscenza, considerate anche le ripetute denunce, di quanto accaduto il 6 aprile presso il carcere di Santa Maria Capua Vetere. Chiedo inoltre quali iniziative siano state adottate per verificare e accertare la veridicità delle denunce e come si intenda procedere rispetto alle gravi violenze subite dai detenuti". Palazzotto ha concluso: "Quelli massacrati sono cittadini sotto la custodia dello Stato. E’ forse necessario ricordare che la funzione del carcere è quella di riabilitare e reinserire i detenuti nella società? Quanto è accaduto ha a che fare con un pericoloso annientamento della persona e con la mortificazione della sua dignità. Si faccia rapidamente luce sulla catena di comando che ha deciso e determinato abusi e violenze inaccettabili. Vanno accertate le responsabilità". Infine ha concluso: "Non possiamo permetterci di abbassare la guardia rispetto a consuetudini troppo diffuse che compromettono palesemente il rispetto dello Stato di diritto, che rende il nostro Paese una Democrazia. Lo stato di salute della quale passa obbligatoriamente anche dalle condizioni delle nostre carceri". (Ren)