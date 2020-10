© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "La Città di Napoli abbraccia la famiglia di Alba Caccavale, la signora del teatro Augusteo che ci ha lasciato oggi. Profondo e commosso è il cordoglio mio personale e dell'amministrazione per una donna sensibile, forte e tenace che ha rappresentato il teatro, la cultura e l'identità della nostra città per tantissimi anni". Lo ha scritto il sindaco di Napoli Luigi de Magistris in un messaggio di cordoglio.(Ren)