Coronavirus: nuovi posti letto in ospedali Cagliari, Sassari e Nuoro per fronteggiare emergenza

- Nuovi posti letto negli ospedali sardi per meglio fronteggiare l'emergenza Covid. Saranno attivati progressivamente, così come prevede l'apposito piano messo a punto dalla Regione. I nuovi posti per accogliere nuovi pazienti saranno operativi al Santissima Trinità di Cagliari, all'Azienda ospedaliera universitaria di Sassari e al San Francesco di Nuoro. In lista anche il Policlinico sassarese ed il Mater Olbia. Tutti gli ospedali in questione, se necessario, potrebbero essere dotati di dodici terapie intensive. A Sassari, nella Clinica malattie infettive sono stati attivati 11 nuovi posti letto, portando così a 31 quelli disponibili per i malati di coronavirus, ma si potrebbe arrivare addirittura a 40. A Cagliari, al Santissima Trinità, si sta provvedendo al trasloco del reparto di Ortopedia all'ospedale Marino per far spazio ad altri 20 posti letto destinati ai malati Covid. (Rsc)