Torino: Terra Madre, Salone del Gusto "diffuso" partirà l'8 ottobre e durerà 6 mesi

- Partirà giovedì 8 ottobre "Terra Madre - Salone del Gusto 2020". Sarà una edizione con diverse novità Durerà sei mesi e non più i classici 5 giorni: cioè dall’8 ottobre ad aprile 2021, quando a Torino si celebrerà il Congresso Internazionale di Slow Food. Si svolgerà in tutto il mondo con centinaia di eventi organizzati dalla rete Slow Food. Inoltre sbarca online. "Abbiamo fatto una vera rivoluzione: la pandemia di Covid-19 ci ha stimolato a organizzare un evento diverso", racconta Carla Coccolo, responsabile degli eventi Slow Food, presentando il programma ufficiale in conferenza stampa a Torino. "Abbiamo pensato a un format che coniughi eventi on line e in presenza, iniziative che portino il pubblico a incontrare direttamente i produttori nei loro luoghi di lavoro o assistere comodamente da casa a convegni con studiosi di tutto il mondo o, ancora, imparare i segreti per la preparazione di una focaccia o del sidro". "Tutto questo fa sì che non ci sia più un unico luogo di svolgimento dell’evento, bensì un unico punto di riferimento digitale: tutto questo articolato e ricchissimo programma, che unirà i contenuti web e le iniziative in presenza, è la piattaforma www.terramadresalonedelgusto.com» prosegue Coccolo. (segue) (Rpi)