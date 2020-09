Sardegna: Consiglio regionale, via libera in commissione a progetto legge su disturbi spettro autistico (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Presentata anche la proposta di legge 181, a firma di Schirru (Psd'Az) intitolata "misure urgenti di sostegno alle strutture sanitarie private accreditate per la specialistica ambulatoriale, centro di riabilitazione, assistenza ospedaliera accreditata". Le norme prevedono un meccanismo di anticipazione delle somme a favore dei soggetti indicati, che durante il blocco del Covid hanno lavorato meno. Non sono previsti esborsi ulteriori per il bilancio regionale: "Non toccheremo un euro, si tratta di fondi già stanziati", ha concluso il presentatore. (Rsc)