Cdp: Garanzia Campania Bond, emessi nuovi slot minibond per 30,7 milioni da parte di 14 pmi del territorio (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente di Sviluppo Campania prof. Mario Mustilli ha aggiunto: "Il successo straordinario di questo nuovo strumento finanziario fortemente voluto dalla Regione Campania è stato raggiunto grazie alla capacità di intermediazione sul territorio di tutti i soggetti impegnati con l'obiettivo di promuovere lo sviluppo delle imprese campane e la loro competizione sui mercati globali attraverso un accesso più veloce alle fonti di finanziamento. Oggi la finanza rappresenta una leva strategica che può contribuire al successo dell'idea imprenditoriale e aiutare le aziende a crescere". "A partire da aprile 2020 – ha affermato Alberto Nobili, Head of Corporate Debt, Advisory & International Transactions di Fisg (Gruppo Banca Finint) - data in cui abbiamo realizzato la prima emissione del programma, nonostante tutte le difficoltà legate alla pandemia, lo sforzo di tutti gli attori coinvolti nel Garanzia Campania Bond, in primis delle aziende emittenti, ha permesso di realizzare già 32 emissioni da parte di pmi campane. Tale numero eguaglia le emissioni finalizzate in Campania dal 2012, anno in cui è stata approvata la legge sui c.d. mini-bond (Decreto Sviluppo). Questo risultato dimostra l'eccezionale successo dell'iniziativa Garanzia Campania Bond e l'importanza recepita dal territorio di poter contare su un canale di finanziamento complementare a quello bancario". (Ren)