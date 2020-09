Sardegna: Zoffili (Lega), migranti positivi escono a Monastir per rubare alcolici, chi delinque va espulso

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Migranti positivi escono a Monastir per rubare alcolici, chi delinque va espulso". Lo denuncia Eugenio Zoffili, deputato e coordinatore regionale della Lega in Sardegna. "Ieri due clandestini di nazionalità tunisina sono fuggiti dal centro di accoglienza di Monastir, in Sardegna, per andare a rubare degli alcolici in un negozio nel comune di San Sperate, ad alcuni chilometri di distanza - ha raccontato Zoffili -. Uno dei due è risultato addirittura essere positivo al Covid-19. Si tratta dell'ennesimo, gravissimo episodio che dimostra l'assoluta inadeguatezza di questa struttura e la necessità di incrementare la presenza di Forze dell'ordine, nonostante il ministro Lamorgese non lo ritenga prioritario come mi ha risposto giovedì scorso durante l'audizione nella Bicamerale Schengen". (segue) (Rsc)