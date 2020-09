Napoli: Borrelli, 11enne suicida, cyberbullismo impone controlli serrati su web (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Borrelli ha spiegato: "Più volte abbiamo denunciato alla polizia postale profili social che istigavano i giovanissimi a sfide pericolose con bravate di ogni genere, in particolare sugli scooter. Chiedo controlli serrati sul web a protezione dei minori. Non possiamo lasciare le famiglie sole contro gli enormi pericoli del web per questo ritengo importante che almeno in via sperimentale vengano introdotti nelle scuole primarie e secondarie percorsi di educazione digitale che forniscano agli studenti tutti gli elementi per sapere come comportarsi di fronte a un cyberbullo o alle tentazioni del deep web". Infine il consigliere regionale ha concluso: "Alla famiglia di questo povero bambino va tutta la nostra vicinanza e solidarietà". (Ren)