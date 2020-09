Coronavirus: stamattina riunione in Regione Campania con De Luca e dg Asl

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Si è tenuta questa mattina, convocata dal presidente Vincenzo De Luca, una riunione con tutti i direttori generali dell’Asl, delle Aziende Ospedaliere e con i componenti dell’Unità di Crisi. Particolare attenzione è stata dedicata al mondo della scuola nella nostra regione, ormai tutte riaperte". L'annuncio è arrivato dalla Regione Campania: "E’ stato completato lo screening deciso dalla Regione su tutto il personale scolastico della Campania (130mila tra docenti e non docenti). Hanno già ottenuto il bonus di tremila euro i 919 istituti per l’acquisto di termoscanner. Distribuite le prime mille pistole per la misurazione della temperatura corporea. Sono in distribuzione altre 2.700. Nell’ambito del piano “Scuola sicura” la Regione è pronta, su richiesta degli istituti, anche per uno screening a tappeto sugli studenti". (segue) (Ren)