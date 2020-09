Sardegna: Anci, persa grande occasione di ammodernare sistema scolastico regionale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "L'emergenza Covid poteva essere la grande occasione per ammodernare il sistema scolastico isolano ma così non è stato, per responsabilità ripartite fra diversi livelli istituzionali". Lo ha detto il presidente regionale dell'Anci, Emiliano Deiana sentito oggi dalla commissione Pubblica istruzione dei Consiglio regionale presieduta da Alfonso Marras (Riformatori) che si sta occupando della situazione delle scuole sarde anche alla luce dell'emergenza Covid anche in vista del prossimo dibattito in Consiglio. "Le difficoltà che abbiamo di fronte - ha detto Deiana - non tanto quelle della revisione degli spazi, quanto quelle dei trasporti che non presentano soluzioni decisive se non si raddoppiano le corse, per continuare con la necessità di fare tamponi con maggiore frequenza definendo inoltre le procedure da seguire in attesa dei risultati degli esami". (segue) (Rsc)