Piemonte: ddl sulle concessioni idroelettriche, opposizioni presentano 60 emendamenti (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Due i relatori delle opposizioni, uno del gruppo Pd e l’altro del M5s, che hanno lamentato, in merito agli obiettivi della nuova legge, uno squilibrio tra gli interessi economici della produzione energetica e quelli ambientali e del coinvolgimento del territorio. In particolare è stata segnalata la necessità di privilegiare l’uso idropotabile e agricolo delle acque in caso di emergenza idrica. Un altro rilievo è sul pericolo di alterazioni della concorrenza, che potrebbero favorire le grandi imprese. Rilevato pure il rischio di contenziosi, anche in considerazione dell’impugnativa della similare legge della Regione Lombardia. Nella nuova legge piemontese, che governerà la materia per i prossimi 40 anni, la tutela ambientale deve essere uno degli obiettivo del provvedimento non inferiore a quello della produzione di energia idroelettrica, un obbiettivo da ritenere compatibile con le esigenze dello sviluppo. Dopo le relazioni e il dibattito generale, è intervenuto l’assessore all’Ambiente ed energia che ha sottolineato la speranza di iniziare un percorso di condivisione con le minoranze visto che alcuni emendamenti delle opposizioni sono stati accolti già in Commissione. In caso di emergenza idrica si può intervenire con i decreti, ma per la concessione gratuita delle acque è necessaria una modifica alla legge nazionale. Con i nuovi bandi e le nuove concessioni, ci saranno investimenti da parte di chi subentra (soggetti privati o misti pubblico-privati a seconda dei casi). La Giunta ha intenzione di mettere in atto una mappatura sull’effettivo stato delle centrali idroelettriche. Probabilmente le concessioni scadute da molto tempo avranno da fare della manutenzione e chi le rileva usando ora delle tecnologie più efficienti, con queste produrrà benefici anche di tipo ambientale. La legge, quindi, porterà vantaggi non solo per le casse regionali, ma anche per l’ambiente e i territori. (Rpi)