Napoli: Borrelli, inchiesta San Paolo, chi ha permesso a ditte pulizia di portare ospedale al degrado deve pagare

- "Avevamo ragione anche nel 2017 quando per primi denunciammo la vergogna per una signora ricoverata in Medicina Generale immersa tra le formiche in un letto sporco". Lo ha detto Francesco Emilio Borrelli, consigliere di Europa Verde, in merito all'inchiesta aperta per carenze igieniche all'ospedale San Paolo di Fuorigrotta, a Napoli. "Un gravissimo caso di degrado e mala sanità - ha proseguito - a cui seguirono altre nostre denunce per denunciare il servizio di pulizia. Nel 2018 la ditta che aveva vinto la gare per le pulizie ebbe anche l'interdittiva antimafia. A tre anni di distanza, la Procura sta confermando le nostre denunce. Ora ci auguriamo che tutti coloro che hanno permesso a ditte di pulizia di lavorare in questo modo, di portare nel degrado un luogo che dovrebbe essere immacolato, senza controllare la qualità del servizio, paghino le loro colpe con pene esemplari", ha concluso. (Ren)