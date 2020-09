Napoli: Borrelli (Verdi), scomparsa Caccavale perdita enorme per la città

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Alba Caccavale, la signora del Teatro Augusteo, ci ha lasciato. Una perdita enorme per la città e per il paese. Dobbiamo esserle grati per aver proseguito, insieme al figlio Giuseppe, nella straordinaria opera di diffusione della cultura partenopea e del teatro iniziata insieme al marito, Francesco che ci ha lasciato qualche anno fa. Li porterò sempre nel cuore entrambi e a Peppe e a tutta la sua famiglia il mio più forte abbraccio". Lo ha detto il consigliere regionale di Europa Verde, Francesco Emilio Borrelli. I funerali si terranno domani 1 ottobre alle 11 al Vomero. (Ren)