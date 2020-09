Imprese: Intesa Sanpaolo firma accordo sindacale, assunzioni e uscite volontarie entro il 2023 (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In particolare, prosegue la nota, l'accordo prevede in particolare che: l’offerta riguardante le uscite volontarie venga rivolta a tutte le persone delle società italiane del Gruppo Intesa Sanpaolo che applicano i Ccnl Credito, compresi i dirigenti; che possa aderire, secondo modalità comunicate dal Gruppo, chi abbia maturato i requisiti di pensionamento entro il 31 dicembre 2026, incluse le regole di calcolo cosiddette “Quota 100” e “Opzione donna”; che le persone che, pur avendo aderito all’accordo Intesa Sanpaolo 29 maggio 2019 o all’accordo Ubi 14 gennaio 2020, non siano rientrate nelle graduatorie possano presentare domanda di uscita volontaria alle condizioni definite; che nel caso in cui le domande di pensionamento o accesso al Fondo di solidarietà risultassero superiori al numero di cinquemila venga redatta una graduatoria unica a livello di Gruppo sulla base della data di maturazione del diritto alla pensione; e che nella graduatoria venga data priorità alle persone che hanno in precedenza aderito all’accordo 29 maggio 2019 ex Gruppo Intesa Sanpaolo o all’accordo 14 gennaio 2020 ex Gruppo Ubi e non siano rientrate tra le uscite previste. (Com)