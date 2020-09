Giugliano (Na): Ruotolo (Misto), fratello boss candidato, Prefetto aumenti vigilanza ai seggi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Non è casuale il mio sostegno al ballottaggio di domenica e lunedi a Nicola Pirozzi, il candidato sindaco di Giugliano, sostenuto dall'alleanza Pd e M5s e dalle liste civiche". Lo ha affermato in una nota il senatore Sandro Ruotolo del gruppo Misto: "Dopo che sono stato a Giugliano ho chiesto al Prefetto di Napoli e alle forze dell'ordine di garantire l'esercizio del libero voto perché avevo rilevato voci di possibili condizionamenti della criminalità organizzata. La notizia dell'arresto di ieri da parte dei carabinieri di Francesco Fusco, detto "o' spiritillo", ritenuto dalla procura antimafia il reggente del clan De Rosa e la scoperta che suo fratello Salvatore Fusco, si è candidato nella lista "Giugliano Libera" in sostegno del candidato sindaco Antonio Poziello ed ha ottenuto 264 preferenze confermano le nostre preoccupazioni". Ruotolo ha dunque aggiunto: "Giugliano dev'essere liberata senza tentennamenti dai tentacoli della camorra. A maggior ragione rivolgo un appello anche a coloro che al primo turno hanno espresso un voto diverso. E' tempo di sostenere Nicola Pirozzi e la sua proposta politica di cambiare il comune di Giugliano per la trasparenza amministrativa e portare avanti una concreta lotta alla camorra”. (Ren)