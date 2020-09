Sanità: Lamberti (Federlab), Campania verso esaurimento tetti spesa, Regione sorda a nostri appelli (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "E' vero - prosegue il leader dei laboratoristi - lo scrutinio è appena terminato, De Luca è stato rieletto governatore da pochi giorni. Tuttavia non è che il precedente esecutivo, sempre da lui presieduto, abbia prestato, finora, grande attenzione ai nostri appelli. Sono anni, d'altronde, che stiamo ribadendo che la coperta è troppo corta e che il finanziamento stanziato è di gran lunga inferiore rispetto alle reali e documentate necessità 'sanitarie' dei campani, ma niente è stato fatto o deciso, in tal senso, per ovviare a tale grave carenza. Eppure, i vari Dpcm varati dal governo nazionale, prevedono la possibilità di ricalcolare i fabbisogni ed incrementare i budget; tra l'altro la regione Campania è fuori dal commissariamento, ormai, da 10 mesi e quindi non più costretta a sottostare ai vari blocchi dei finanziamenti. Che si aspetta dunque a rivedere dove e quanto realmente occorre fare per scrivere la parola fine a questa assurda telenovela? Perché a palazzo Santa Lucia preferiscono tirare a campare?". (Ren)