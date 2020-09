Imprese: da Gruppo bancario cooperativo Iccrea 10 milioni a Zanutta con garanzia Sace

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Gruppo bancario cooperativo Iccrea ha finalizzato un finanziamento di dieci milioni di euro, assistito da garanzia Sace ai sensi del decreto Liquidità, a beneficio di Zanutta. Stando al relativo comunicato stampa, l'operazione ha visto la costituzione di un pool, di cui è capofila Iccrea BancaImpresa e a cui hanno aderito Banca Mediocredito del Friuli Venezia Giulia e 7 Bcc del Friuli Venezia Giulia e del Veneto: Banca di Udine, Bcc di Staranzano e Villesse, Banca della Marca, Banca Annia, Banca Patavina, Bcc Pordenonese e Monsile e CrediFriuli. Il finanziamento, prosegue la nota, prevede una durata di 72 mesi con un preammortamento di 12, ed è finalizzato a sostenere nuovi investimenti aziendali. "Con questa iniziativa vogliamo confermare, come Gruppo Iccrea, la nostra profonda attenzione del territorio e ai loro piani di sviluppo, evidenziando al contempo il valore delle sinergie che, insieme alle Bcc aderenti al Gruppo in Friuli Venezia Giulia e in Veneto, possiamo creare a beneficio dell'economia reale in questa delicata fase dell'economia italiana", ha commentato Arturo Miotto, direttore generale di Mediocredito del Fruli Venezia Giulia. "Sace continua nel proprio percorso al fianco delle realtà imprenditoriali italiane come Zanutta, che ogni giorno si affermano nel nostro paese e nel mondo anche in questa fase complessa", ha aggiunto Alberto Turchetto, responsabile mid corporate di Sace per il Nord Est, attestando la soddisfazione della società per il consolidamento della collaborazione con Iccrea a testimonianza di quanto sia strategica la sinergia con il sistema bancario. (segue) (Com)