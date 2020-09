Napoli: Amitrano (M5s), licenze edilizie custodite in archivio inagibile, intervenga ministero dello Sviluppo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Il Comune di Napoli ha depositato presso l'Archivio di Soccavo tutti gli atti relativi alle licenze e alle pratiche edilizie datate dal 1900 al 2010. Un patrimonio cartaceo fondamentale che dovrebbe essere a disposizione dei professionisti e dei singoli cittadini che volessero accedere agli incentivi del Superbonus al 110 per cento, ma che invece è interdetto dal 2012". Lo ha fatto sapere il deputato Movimento 5 stelle Alessandro Amitrano. "Su questa grave inefficienza - ha proseguito - ho depositato una interrogazione parlamentare ai ministeri dello Sviluppo, del Turismo e delle Infrastrutture". "Per poter usufruire delle agevolazioni garantite dal Superbonus edilizio – si legge nell'interrogazione - è necessario un set documentale piuttosto complesso, in quanto occorre produrre una serie di dichiarazioni asseverate redatte da un tecnico abilitato. L'Archivio di Soccavo dispone del patrimonio cartaceo in materia di edilizia privata ma, in considerazione della sua inagibilità, alla richiesta di accesso agli atti la documentazione viene negata. Ho sollecitato i ministeri ad intervenire affinché si garantisca a Napoli l'applicazione del Superbonus, misura preziosa che è volano di sviluppo e occupazione. Sarebbe inaccettabile che ai napoletani venisse negata la possibilità di accedere a questi incentivi a causa delle inefficienze del Comune". (Ren)