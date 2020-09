Sardegna: Consiglio regionale, via libera in commissione a progetto legge su disturbi spettro autistico (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nelle prossime settimane la commissione Sanità, presieduta da Domenico Gallus, prenderà in esame anche il testo di un'altra proposta di legge sull'autismo, la 43, primo firmatario Diego Loi (Progressisti). Il parlamentino ha anche dato parere favorevole, con osservazioni giunte da tutti i componenti, alle linee guida della legge regionale 33 del 2018, ossia il reddito di libertà per le donne vittime di violenza. Per il 2020 sono disponibili circa 700 mila euro che saranno impiegati attraverso la rete dei Plus per finanziare i progetti personalizzati a favore di vittime di violenza. (segue) (Rsc)