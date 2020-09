Salute: Rostan (Iv): vaccino antinfluenzale fondamentale anche per contrastare Covid

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Domani, 1 ottobre, partirà in Campania la campagna vaccinale contro l'influenza. Una misura di prevenzione importante in un momento delicato nel quale dobbiamo convivere sia con la circolazione del virus influenzale che del Covid-19". Lo ha detto Michela Rostan, deputata di Italia Viva e vicepresidente della Commissione Affari sociali della Camera. "E' quindi importantissimo vaccinarsi per scindere il più facilmente possibile le due cose, dato che i sintomi sono molto simili - ha proseguito Rostan - Il vaccino antinfluenzale potrà, si spera, aiutare il lavoro dell'autorità sanitaria nel contrasto al Coronavirus e sarà offerto gratuitamente alle persone di età pari o superiore a 60 anni, ai bambini di età compresa tra i 6 mesi e i 6 anni, soggetti a rischio di età compresa tra i 7 e i 59 anni e ai loro familiari. Il vaccino antinfluenzale è una misura di prevenzione sicura e fondamentale per tutelare tante fasce di popolazione a rischio. E' importante, in questa fase, che ognuno faccia la sua parte e che più persone possibili si rechino a vaccinarsi". (Ren)