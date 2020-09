Imprese: Sciotto (Fapi) su bonus Sicilia, governo regionale riveda bando su requisito Durc

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'esibizione della regolarità contributiva, del Durc, impedisce l'accesso al "bonus Sicilia" a migliaia di imprese che non possono permettersi di poter rinunciare al contributo a fondo perduto stanziato dalla Regione per i danni subiti dalla serrata. Così in una nota il presidente nazionale della Federazione autonoma delle piccole imprese (Fapi), Gino Sciotto. "Rivolgiamo un accorato appello al presidente della giunta regionale, Nello Musumeci, e all'assessore regionale alle Attivita' produttive, Mimmo Turano, affinché si facciano carico di superare la clausola prevista nel bando e consentire a tutte le imprese, dal prossimo 5 ottobre, di inoltrare la richiesta di contributo, considerato anche che la norma emanata dal governo nazionale proroga la regolarità contributiva fino al 18 ottobre", ha detto, auspicando che il governo regionale provveda al più presto a chiarire quanto previsto nel bando, accogliendo le istanze di tantissimi artigiani, commercianti e piccoli imprenditori stritolati dalla crisi economica determinata dal calo dei consumi. (Com)