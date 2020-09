Imprese: Intesa Sanpaolo firma accordo sindacale, assunzioni e uscite volontarie entro il 2023

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'accordo firmato questa notte tra Intesa Sanpaolo e le principali sigle sindacali prevede che entro il 2023 vengano effettuate almeno cinquemila uscite volontarie con l'accesso al Fondo di solidarietà da parte delle persone del Gruppo, e fino a 2.500 assunzioni a fronte delle uscite volontarie previste. Stando alla nota diffusa oggi pomeriggio dalla banca, le assunzioni saranno destinate a sostenere la crescita del Gruppo e le nuove attività, avendo attenzione al sostegno alla rete e alle zone svantaggiate del paese, anche attraverso la “stabilizzazione” delle persone attualmente in servizio con contratto a tempo determinato. La banca, prosegue la nota, prevede che almeno la metà delle assunzioni riguardi le province di insediamento storico di Ubi Banca (Bergamo, Brescia, Cuneo e Pavia) e il Sud Italia. La firma dell’accordo, in largo anticipo rispetto alla scadenza di fine anno originariamente prevista, evidenzia l’efficace progressione del processo di integrazione. (segue) (Com)