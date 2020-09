Abruzzo: lavoro, le preoccupazioni della Cgil dell’Aquila (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Cgil dell'Aquila evidenzia come nelle zone interne dell'Abruzzo "le difficoltà di accesso al servizio pubblico ha reso tutto più problematico, soprattutto per i giovani e le donne, lo strumento del Reddito di cittadinanza rischia di tradursi in uno strumento di mero assistenzialismo, che pure è importante per la sussistenza di una parte significativa della popolazione, ma nello stesso tempo non fa il paio con una capacità di riscatto individuale attraverso le possibilità date dal lavoro e dalla buona occupazione. Occorre allora rilanciare gli investimenti pubblici e privati, con un occhio di riguardo per le zone interne, che ora rischiano di sommare marginalità economica a marginalità sociale. A questo punto non è garantita la tenuta delle comunità e le nostre sedi sono prese d'assalto alla ricerca di chiarimenti su come ottenere la proroga del Reddito di cittadinanza e nuova disponibilità economica per sopravvivere. La situazione è seria e le incertezze sono ancora troppe: la povertà avanza e la sofferenza cresce. Le istituzioni sono chiamate a fare quadrato perché la disperazione non diventi incontenibile. Occorre un radicale cambio di visione, ma intanto stiamo attrezzando la nostra capacità di risposta per la tutela individuale dei potenziali percettori del Reddito di cittadinanza, predisponendo l'accoglienza per l'inoltro delle domande e l'attività di assistenza in sede sindacale. Nei prossimi giorni lanceremo una campagna di mobilitazione perché nessuno debba sentirsi abbandonato, in un momento così difficile per tutti". (Gru)