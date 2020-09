Napoli: Borrelli (Europa verde), licenziamento per inserviente che ha rubato materiale informatico da Policlinico

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "I carabinieri hanno arrestato un inserviente che avrebbe rubato materiale informatico per circa 5mila euro nel Nuovo Policlinico a Napoli". Lo ha detto Francesco Emilio Borrelli, consigliere regionale di Europa Verde. "L'uomo, un 58enne dipendente di una ditta di pulizie - ha proseguito Borrelli - è stato scoperto perché non solo non era deputato a prestare servizio in quella zona della struttura, ma a quell'ora non doveva essere neppure di turno. E' accusato di aver portato via telecamere a computer, materiale che è stato ritrovato nella sua abitazione. Chiediamo immediatamente il licenziamento di questa persona, gente del genere non può lavorare nei nostri ospedali. Vogliamo che vengano fatte indagini approfondite su di lui, per capire se avesse precedenti penali o meno. La nostra Sanità, per tornare eccellente, ha bisogno di onestà e competenza in tutti i settori, anche in quello delle pulizie. I ladri, i delinquenti e i truffatori devo restare fuori gli ospedali e possibilmente in galera", ha concluso. (Ren)