Napoli: Lanzotti, Forza Italia all'opposizione di de Magistris, Guangi ha agito a titolo personale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Il gruppo di Forza Italia al Comune di Napoli è all'opposizione del sindaco de Magistris". Lo ha sottolineato il coordinatore di Napoli Stanislao Lanzotti. "Oggi - ha spiegato Lanzotti - il sottoscritto ed anche Mara Carfagna eravamo assenti e non abbiamo mantenuto alcun numero legale alla maggioranza arancione. La posizione del collega Salvatore Guangi è stata assunta a titolo personale e fonda le sue basi sul convincimento di voler concludere la consiliatura per limitare al massimo i danni di un decennio di cattiva amministrazione. Forza Italia ribadisce con forza che voterà contro il Bilancio e che non favorirà in alcun modo il raggiungimento del numero legale nella relativa seduta d'aula". "Quanto alle opposizioni di sinistra - ha concluso – suggerirei di evitare facili moralismi visto che non più tardi di tre mesi fa si sono rifiutati di firmare mia mozione di sfiducia al sindaco". (Ren)