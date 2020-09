© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- E' stato sequestrato dalla Guardia di finanza di Napoli uno studio medico abusivo nel quartiere Pianura in cui un finto dentista effettuava visite odontoiatriche. L'uomo, denunciato per esercizio abusivo della professione medica, lavorava privo del titolo di studio necessario e dell'abilitazione. Il 56enne è stato denunciato anche per violazione delle leggi sanitarie.(Ren)