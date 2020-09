Sardegna: Consiglio regionale, via libera in commissione a progetto legge su disturbi spettro autistico

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La commissione Sanità del Consiglio regionale della Sardegna ha dato il primo via libera al testo di legge sui disturbi dello spettro autistico. Si tratta del progetto di legge 43, primo firmatario Stefano Schirru (PsdAz) che ha ricordato come la Sardegna sia "gravemente colpita da questo fenomeno" segnalando anche che "in questo campo alcuni medici sardi si sono distinti all'interno della comunità scientifica internazionale per i loro studi. Esistono diversi livelli di criticità della malattia, che comprende anche la sindrome di Asperger e il disturbo generalizzato dello sviluppo". Il testo di legge prevede la redazione di linee guida per interventi e servizi a favore dei pazienti e definisce inoltre la rete integrata dei servizi per le persone affette da disturbi dello spettro autistico. "Il cuore della legge consiste proprio nell'organizzazione di una rete di coordinamento degli interventi sanitari che si effettuano in Sardegna nel campo dell'autismo, per uniformare le procedure e migliorare la qualità complessiva del servizio, con lo scopo finale di realizzare per quanto possibile l'inclusione sociale e lavorativa senza che prevalgano disparità tra pazienti abbienti e pazienti che lo sono meno", ha detto Stefano Schirru. (segue) (Rsc)