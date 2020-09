Napoli: carenze igieniche all'ospedale San Paolo, 17 indagati

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Procura di Napoli ha iscritto nel registro degli indagati 17 persone, tra manager e sanitari, dell'ospedale San Paolo di Fuorigrotta a Napoli per falso e omissioni di atti d'ufficio nell'ambito dell'inchiesta per le formiche trovate nel letto di un paziente. Secondo la ricostruzione degli inquirenti, la sporcizia e le scarse condizioni igieniche accertate, non corrispondevano alla documentazione che invece attestava l'esecuzione di lavori di pulizia. (Ren)