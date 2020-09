Campania: Laboccetta (Polo Sud), l'opposizione si pratica, non si predica

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "L'opposizione si pratica e non si predica. Lo dovrebbero sempre tenere a mente coloro che nelle istituzioni rappresentano le forze di minoranza". Lo ha dichiarato l'ex deputato di Napoli Amedeo Laboccetta. "Questo vale soprattutto nel Consiglio Comunale di Napoli - ha proseguito il presidente di Polo Sud. - Dove per circa 10 anni ha imperversato un demagogo, un parolaio, che risponde al nome di Luigi de Magistris. Troppe volte il centrodestra lo ha graziato in nome dei cosiddetti appelli istituzionali. L'eredità che lascia alla città di Napoli l'ex pm pesa come un macigno. La ripartenza della Capitale del Sud potrà esserci nella misura in cui da sinistra e da destra si farà un vero sforzo di rinnovamento. Con volti credibili e di collaudata esperienza. Per ridare alla Politica il suo primato", ha concluso Laboccetta. (Ren)