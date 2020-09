Coronavirus: Iannone (Fd'I), con nuova ordinanza De Luca dimostra di non avere strategia di lotta al contagio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Con l'ennesima ordinanza, che stavolta chiude la movida, De Luca conferma di non avere alcuna strategia per contrastare la diffusione del Covid-19". Lo ha dichiarato il senatore di Fratelli d'Italia, Antonio Iannone, Commissario regionale di Fratelli d'Italia in Campania. "Nessun piano per fermare e circoscrivere il contagio che ormai vede la Campania tristemente prima in Italia - ha proseguito - ieri, 28 Settembre 2020, più del 20 per cento dei nuovi casi su base nazionale erano localizzati in Campania. Non bastano le ordinanze restrittive e le minacce alla popolazione senza una politica sanitaria che metta in campo un'organizzazione per effettuare tamponi di massa. Da settimane lo ripetiamo come Fratelli d'Italia senza che accada nulla: occorre uno screening con la predisposizione di drive in che dia la possibilità di effettuare molte migliaia di esami giornalieri e con esiti che devono essere resi celermente. Diversamente si va dritto verso il disastro. De Luca ascolti, a meno che il suo intento non sia quello di giungere ad una nuova chiusura totale. Il suo ritardo è colpevole più degli stili di vita che è tornato a criticare solo nel post elezioni". (Ren)