Coronavirus: Patriarca (FI), restrizioni improvvise, qual è la condizione degli ospedali?

- Il consigliere regionale di Forza Italia, Annarita Patriarca si è rivolta al governatore campano Vincenzo De Luca per conoscere la reale situazione della sanità regionale: "Vorremmo sapere dal governatore De Luca se gli investimenti fatti durante la prima fase della pandemia sono oggi in grado di rispondere a questa nuova ondata di contagi. Quanti posti letto per malati Covid ci sono negli ospedali napoletani? Perché oggi la Campania deve vivere con restrizioni simili. Cosa è cambiato rispetto ad una settimana fa quando era ancora in corso la campagna elettorale? La capacità di contagio e la curva si sono innalzate improvvisamente? O il presidente De Luca ci tiene nascosti particolari e dati che a questo punto vorremmo conoscere", ha concluso Patriarca.(Ren)