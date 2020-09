Piemonte: ddl sulle concessioni idroelettriche, opposizioni presentano 60 emendamenti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ieri, in Piemonte, il Consiglio regionale ha dato il via all’esame del disegno di legge 87 “Assegnazione delle grandi derivazioni ad uso idroelettrico”. Il testo, che si compone di 26 articoli, intende introdurre un innovativo meccanismo di apertura alla concorrenza a cui verrà sottoposta l’assegnazione delle grandi derivazioni idroelettriche. Presentati quasi 60 emendamenti dalle opposizioni, una decina dei quali stata discussa ieri. Secondo l’illustrazione del relatore di maggioranza la nuova norma consentirà alla Regione di introitare i proventi dei canoni idrici. Il Ddl 87 sarebbe un primo passo verso una legge di fiscalizzazione regionale. Un testo volto a sostenere l’ambito delle energie rinnovabili, quello delle riqualificazioni ambientali dei bacini a valle degli invasi. Sono previsti anche gli interventi di compensazione per i territori interessati, oltre alla garanzia del mantenimento della continuità fluviale e il rilascio del flusso d'acqua minimo vitale. Sarà possibile inserire nei bandi specifici criteri di individuazione della migliore offerta. Dopo il passaggio dal Demanio alle Regioni delle infrastrutture idroelettriche, la Regione Piemonte dovrà riassegnare 67 concessioni che erano dello Stato, come primo passo verso la gestione autonoma di dighe e invasi utilizzati per la produzione di energia. Si tratta delle concessioni superiori a 3.000 kw che saranno da riassegnare con procedure ad evidenza pubblica. Undici di queste sono scadute e i bandi per le assegnazioni dovranno partire entro il 2022. Oltre ad alcuni contributi, durante i lavori di Commissione, provenienti anche dalle opposizioni, alcuni emendamenti sono derivati dagli aggiustamenti relativi all’impugnazione del Governo verso la legge “gemella” approvata dalla Regione Lombardia. (segue) (Rpi)