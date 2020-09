Napoli: Laboccetta (Polo Sud), caffè con Cosentino

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Oggi, in un bar della mia Città, ho avuto il piacere di bere un ottimo caffè napoletano in compagnia di un caro e vero amico: Nicola Cosentino". Lo ha dichiarato in una nota l'ex deputato di Napoli Amedeo Laboccetta. "Abbiamo così festeggiato la sua assoluzione che conclude una tormentata vicenda durata ben 9 anni - ha proseguito il presidente di Polo Sud - Ho trovato il buon Nicola in gran forma. L'uomo possiede una straordinaria tempra e spero sinceramente che un giorno vorrà tornare all'impegno politico. Soprattutto dalle nostre parti c'è un assoluto bisogno di persone serie e di grande spessore umano e politico. Una sola considerazione allo stato. Pochi giorni fa in Campania De Luca ha stravinto le elezioni regionali. Anche se il coordinatore regionale del partito di Berlusconi in Campania fosse stato ancora Nicola Cosentino non avremmo ribaltato il risultato. Ma sicuramente FI avrebbe di molto contenuto il danno. Questo non è solo una riflessione personale. In tanti in queste ore hanno avanzato identiche considerazione. Per il momento godiamoci il risultato di Cosentino. Vedremo in futuro quel che sapremo ricostruire", ha concluso Laboccetta. (Ren)