Rifiuti: Cantalamessa (Lega), de Magistris aveva promesso differenziata, dopo 10 anni solo roghi tossici

- "'Napoli arriverà al 70 per cento di raccolta differenziata entro la fine dell'anno. Ce la facciamo sicuro, non forse'. Chi può dimenticare la promessa di de Magistris nel giugno del 2011?". A ricordarla è Gianluca Cantalamessa, capogruppo Lega, commissione parlamentare sul fenomeno delle mafie. "Sono passati quasi dieci anni - ha proseguito l'onorevole Cantalamessa - e non solo la raccolta differenziata a Napoli è un tabù, ma la città non è mai stata così sporca, così abbandonata al degrado, vittima persino di roghi tossici a due passi dal Duomo. La settimana scorsa, a via Duomo, il cumulo di rifiuti all'altezza della chiesa di San Giorgio Maggiore, lì da quindici anni senza soluzione di continuità, è stato dato in fiamme. Un rogo tossico in pieno centro abitato: divani, lavatrici, tavolini, ferro da stiro, e tutto quello che non dovrebbe stare accanto a un cassonetto, a via Duomo è la norma. Dopo 10 anni la differenziata sarebbe al 31 per cento, dicono. Camminando per la città siamo all'1 per cento forse! È surreale che la stampa taccia e le istituzioni siano latitanti. I napoletani non meritano tutto questo. Napoli è stata capitale della civiltà e culla di ogni sorta di progresso. E oggi sembra reduce di una guerra mondiale, in balia di degrado e sporcizia. Mi offro volontario per far fare una passeggiata al sindaco, e magari trattenerlo qualche ora davanti al degrado di via Duomo che è solo uno dei tanti esempi nel napoletano", ha concluso l'esponente della Lega Cantalamessa.(Ren)